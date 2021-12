Météo : le risque d'avalanche est marqué, évalué à 3/5 dans les Alpes du sud

Le week-end des 11 et 12 décembre, le risque d'avalanche est annoncé comme "marqué" dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes-Maritimes selon Météo France. C'est la conséquence de chutes de neige abondantes en altitude depuis une semaine.

Prudence si vous allez en montagne, le risque d'avalanche est estimé à 3 sur 5 dans les Alpes du sud. Météo France parle d'un risque "marqué" dans les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes et met en garde les randonneurs et les skieurs.

Dans les Alpes du sud, le risque d'avalanche est de 3/5. - Ministère de l'Intérieur

Tout le week-end, en raison d'un vent de nord qui souffle en montagne, des plaques à vent peuvent se rompre. Le soleil peut également fragiliser le manteau neigeux et entrainer des coulées par endroit.

Bulletin d'estimation du risque d'avalanche émis par Météo France. - -

Bulletin d'estimation des risques d'avalanche émis par Météo France. - -

Les pompiers appellent à la plus grande vigilance pour éviter une nouvelle année très meurtrière. Malgré une saison « blanche » et la fermeture des stations de ski, l'année 2021 reste la plus meurtrière en montagne depuis 2005.

Au cours de la saison 2020-2021, 40 personnes sont mortes (contre 12 en 2019) et 66 ont été blessées (contre 24 en 2019) dans des avalanches avec un risque de 3/5 ou plus.