Un nuage de sable venu du Sahara traverse à nouveau la France ce lundi 28 mars selon Météo Suivi Alsace. Il devrait bientôt tomber avec les premières pluies et donc... salir à nouveau les voitures.

Météo : le sable de retour dans le ciel... et bientôt sur les voitures

Vous avez peut-être profiter des derniers jours de beau temps pour enfin laver votre voiture ou votre terrasse pleine de sable après le passage d'un nuage venu du Sahara. Vous serez donc dépités d'apprendre qu'un nouveau nuage de sable circule depuis lundi 28 mars au-dessus de nos têtes et devrait à nouveau se répandre partout dans la région lors des prochaines pluies.

Un nuage moins important qu'il y a deux semaines

Selon l'association Météo Suivi Alsace, c'est mardi et mercredi (29 et 30 mars) que la concentration de sable sera la plus importante.

Les pluies sableuses qui salissent les voitures devraient arriver dès mercredi soir. Mais ce nouvel épisode sera moins intense que celui du 15 mars dernier précise l'association.

Surtout, la météo des jours suivants pourraient donner un petit coup de pouce pour le nettoyage des voitures. Des pluies, localement orageuses sont au programme des prochaines semaines selon Météo Suivi Alsace.