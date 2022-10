Météo : Le sable du Sahara revient dans la Marne et les Ardennes

Du sable dans les rues et sur les voitures, un ciel jaune orangé.... Comme en mars 2022 , les poussières du Sahara s'invitent à nouveau dans la Marne, les Ardennes et tout le reste de la région, selon Atmo Grand Est. Le phénomène démarre ce jeudi 27 octobre d'après le spécialiste de la qualité de l'air et devrait durer quelques jours.

Dans un communiqué, Atmo Grand Est précise que "l'épisode de douceur automnale que l'on vit actuellement est notamment dû au vent du sud, le "sirocco". Ce vent saharien, très sec et très chaud, souffle sur l'Afrique du Nord et le sud de la mer Méditerranée."

Conséquences sur la qualité de l'air

Dans les bagages de ce vent : les poussières du Sahara : "À leur arrivée en France, ces minuscules grains de sable se déposent un peu partout au sol, surtout si une pluie fine les a fait redescendre", précise l'agence régionale.

Ce phénomène météorologique pourrait avoir des conséquences sur la qualité de l'air, puisqu'il augmente la présence de PM10 (particules fines) dans l'environnement.