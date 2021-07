Météo : les campings du Nord Pas-de-Calais attendent toujours le début de l'été

On attend toujours le début de l'été dans les campings du Nord Pas-de-Calais. À part quelques rayons de soleil la semaine dernière, c'est gris et pluvieux et Météo France ne prévoit pas de nette amélioration dans les jours à venir. Grosse déception pour les touristes venus profiter des plages.

Les tongs qui s'enfoncent dans le sable mouillé, les tentes qui prennent l'eau...Pas vraiment ce qu'on attend d'un mois de juillet. "Il pleut depuis 5h du matin", se désole Laurie. Elle est venue de Villeneuve-d'Ascq, pour passer une semaine en camp de vacances au camping de la Mer à Stella Plage, près du Touquet (Pas-de-Calais). Arrivée la veille, elle envisage déjà de repartir.

"On avait prévu des activités nautiques, on peut faire une croix dessus", poursuit Laurie, abritée sous la tente avec ses amis du camp. "Les tentes ne tiennent pas à cause des rafales de vent. La nuit qu'on a passé était angoissante pour tout le monde. Soit on remballe, soit on prend des tentes dans la tête, quoi !"

Ils ne sont pas les seuls à plier bagage. 65% des emplacements du camping sont désormais vides. David Antoniazzi, le gérant, regarde partir les vacanciers, sans les blâmer : "Les gens ne peuvent pas rester, les tentes sont détrempées donc ça ne peut pas aller. Ce n'est pas sympathique, le sable colle aux pieds, ça rentre dans les tentes, le sable, le vent ce n'est pas agréable, il faut se mettre à la place des gens."

Pour ceux qui viennent de loin, c'est la douche froide. Mais Bruno, qui vient d'arriver chemise ouverte, garde le sourire. "Moi je viens de Gap, là-bas il faisait bon. Ici...ici c'est le Nord ! Que l'on ne nous dise pas que les nappes phréatiques sont à sec, ça n'est pas possible !", s'amuse-t-il. En attendant le soleil, les maillots de bain restent dans les valises. Pour l'instant, le look de l'été, c'est sweat-shirt et pantalon.