L'Aveyron et le Tarn rejoignent la longue liste des départements qui étaient déjà placés en vigilance orange aux orages ce dimanche.

Météo : les départements du Tarn et de l'Aveyron en vigilance orange aux orages

Les départements de la Lozère, de l'Aveyron et du Tarn-et-Garonne sont en vigilance orange aux orages ce dimanche matin. Au total, 28 départements sont concernés, le Rhône conserve une double vigilance canicule/orages, selon Météo France. Des orages violents sont de nouveau attendus, ainsi que de fortes rafales de vent, parfois supérieures à 100 km/h, de la pluie et de la grêle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est la deuxième fois cette semaine que des départements de notre région sont placés en vigilance orange. D'ailleurs, en Haute-Garonne et surtout dans le Tarn les traces laissaient par les orages sont encore visibles entre Albi et Toulouse avec des arbres arrachés, des câbles coupés en deux, des pannes d'eau et d'électricité.

Météo France prévoit de lever la vigilance orange aux orages violents et fortes pluies ce soir à 22 heures.