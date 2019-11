Météo : les premiers flocons de neige attendus ce mardi en Auvergne

Météo France annonce une limite pluie-neige située autour de 1.200 mètres d’altitude mercredi en Auvergne. Des flocons sont attendus la nuit prochaine en Haute-Loire. Ils devraient tomber un peu plus tard dans la semaine dans le massif du Sancy et dans l'est du Cantal.