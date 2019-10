Météo : les prévisions pour les courses de "Tout Rennes Court"

Rennes, France

C'est l'événement sportif du week-end en Ille-et-Vilaine. Ce week-end, "Tout Rennes Court" se poursuit avec en point d'orgue dimanche et l'organisation de plusieurs courses de 5, 10 ou 21 kilomètres. Plus de 12.000 sportifs sont attendus mais la pluie ne devrait pas s'inviter au rendez-vous selon les prévisions de Météo Bretagne.

Les prévisions de Météo Bretagne. - Météo Bretagne - Steven Tual

Les courses du matin dans des conditions agréables

"Nous bénéficierons de conditions très agréables pour la première course de la journée le 10 km puisque la température affichera généralement de 13 à 16°C," annonce le prévisionniste Steven Tual. Les pluies qui vont toucher le Finistère et les Côtes-d'Armor vont épargner l'Ille-et-Vilaine. "Ces conditions se maintiennent pour le semi-marathon et le 5 km même s'il fera parfois chaud avec 20 à 23°C localement." Le temps s'annonce plus incertain avec la présence de nuages menaçants pour les challenges internationaux de la fin de la journée.

La marche de la Colombia par plus de 20°C

Samedi, plus de 5.000 personnes sont attendues pour la marche Colombia dont la marraine sera Estelle Denis. La marche en faveur de la lutte contre le cancer du sein se déroulera sans la pluie mais avec de nombreux nuages parfois menaçants. "L'impression de lourdeur sera quand même présente puisque la température dépassera 20°C," précise Steven Tual, prévisionniste.