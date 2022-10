Météo : les producteurs basques peinent à écouler leurs légumes, "personne n'achète de choux par 30 degrés !"

L'été joue les prolongations dans le Pays Basque. Ce jeudi 27 octobre, Météo-France a ainsi relevé jusqu'à 28,4 degrés à Biarritz, 29 degrés à Aiciritz et même 30 degrés à Bustince - St Jean, soit plus de dix degrés au-dessus des normales de saison.

Une vague de chaleur exceptionnelle qui dure depuis plusieurs semaines, et qui ne fait pas vraiment les affaires de Charles, producteur de légumes. Sur le marché d'Anglet, il peine à écouler sa production. "Les températures n'ont pas d'impact sur la pousse des légumes, mais sur la vente, oui. Il n'y a pas de demande pour les légumes du moment. Les gens me demandent des tomates, je n'en ai pas. Et vendre des choux par trente degrés, c'est compliqué !"

Les habitudes de consommation changent

Un décalage que ressent bien Martine, habitante d'Anglet et fidèle du marché du jeudi. "On n'est pas encore passé en mode hiver, c'est sûr ! On a envie de manger des tomates, des aubergines.... Par cette température, nous aussi on s'adapte !"

Dans son panier, trois salades tout juste achetées à Mathieu Pécastin. Cette douceur est plutôt à l'avantage du producteur de laitues. "Les gens ont envie de manger de la salade. Regardez, tout le monde en veut !" Devant son étal, la file s'allonge et les salades s'arrachent comme des petits pains.

Les légumes se conservent moins

Seul problème, les salades sous serre "deviennent un peu folles, elles poussent trop vite et font plus de feuilles que de cœur !" Et sur le marché, elles s'abîment plus vite : le producteur doit les arroser régulièrement.

Quelques mètres plus loin, Pascal Malherbe a le même souci. "Les fruits et légumes tiennent moins bien. Avec ce vent de sud, ils se déshydratent assez vite", constate le primeur. Ici aussi, les clients boudent les navets et les poireaux pour les tomates et les fruits d'été. "On aurait du melon, on en vendrait sans souci !"

Les producteurs et les vendeurs attendent maintenant la pluie et la fraîcheur avec impatience. Selon Météo France, les températures devraient commencer à baisser à partir de lundi, avec l'arrivée d'averses.