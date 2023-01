Météo : les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange

Les Pyrénées-Atlantiques sont placées en vigilance orange pour un risque de pluies et inondations dès 21 heures ce lundi, en raison de l'arrivée d'une nouvelle perturbation, Fien, qui arrive par l'Espagne. Cette nouvelle tempête hivernale doit aborder le Pays Basque et le Béarn dans la nuit de lundi à mardi. Des cumuls de pluie entre 40 et 60 mm sont attendus, jusqu'à 80mm par endroits au Pays basque, le sud des Landes et les plaines béarnaises, jusqu'à mercredi à l'aube.

Le département était déjà en vigilance jaune ce lundi , y compris pour vents violents. Elle est maintenue concernant le vent, qui va se renforcer avec de violentes rafales à attendre dans la nuit.