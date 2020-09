Météo : les Pyrénées-Atlantiques placées en vigilance orange aux pluies et aux inondations

Dans son bulletin de 16h ce jeudi, Météo France place le département des Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange pour risques de pluies et d'inondations. L'organisme s'attend à ce qu'une "perturbation pluvio-instable" laisse la place ce vendredi matin à "de fortes et fréquentes averses parfois orageuses". "Elles s'enchaînent tout au long de la journée de vendredi dans un flux de nord-ouest et donnent par accumulation des quantités de précipitations importantes sous forme de pluie en plaine et en basse montagne", précise Météo France.

En montagne, un net refroidissement est attendu, avec un épisode de neige précoce pour la saison. Les cumuls de pluie pourront aller jusqu'à 70 à 100 mm, sous forme de neige en moyenne et haute montagne. En plaine, ils devraient osciller entre 40 et 60 mm (ou litres d'eau par m²). "À noter que cet épisode s'accompagne de très fortes rafales de vent, aussi bien sur la partie côtière qu'en montagne", conclut Météo France.