Météo : les quatre départements auvergnats en vigilance orange aux orages

Météo France a élargi ce vendredi matin son alerte orange aux orages. Ce ne sont plus huit départements mais treize qui sont concernés dans le Sud-Ouest et le Massif Central. L'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme sont concernés.

Le ciel risque de s'obscurcir en Auvergne aujourd'hui. C'est en tout cas ce que prévoit Météo France qui a ajouté, ce vendredi matin, les quatre départements auvergnats à sa vigilance orange aux orages. Elle était déjà active pour la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers. Elle concerne désormais également l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire et la Loire.

à lire aussi Météo : treize départements placés en vigilance orange aux orages

Le temps se dégrade en fin d'après-midi

Pour l'instant, note Météo France, les orages sont terminés sur l'Auvergne. Mais, ils pourraient reprendre de plus belle en fin de journée, avec plus de violences. De fortes pluies sont aussi attendues, mêlées avec de la grêle et de nombreuses rafales de vent.

Ces orages pourront alors être violents avec un forte intensité électrique et des chutes de grêle. On pourra en outre avoir, par endroits, de très fortes précipitations, jusqu'à 30 ou 40mm en moins d'une heure. Enfin on craint de fortes rafales de vent, généralement de 80 à 100 km/h et très ponctuellement plus de 100 km/h. - Météo France

Cette vigilance orange démarrera aux alentours de 18 heures. Elle pourrait durer toute la nuit, avec néanmoins une atténuation des orages en milieu de nuit.