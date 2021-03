Les températures estivales arrivent en avance en Limousin cette année. En ce mois de mars, le soleil brille et le mercure grimpe de plus en plus. Une chaleur relativement rare qui flirte avec les records.

Météo : les records de chaleur ne sont plus très loin en Haute-Vienne et en Corrèze

Masque et T-Shirt, c'était la tenue la plus adéquate pour sortir dans les rues de la région et profiter du soleil aujourd'hui.

Plus de 25 degrés un peu partout en Limousin en ce mardi 30 mars. En Haute-Vienne, les deux postes de météo France à Limoges et Pierre-Buffière ont vu le mercure dépasser cette barre symbolique.

Les températures grimpent © Radio France

La Corrèze a eu très chaud aussi, Voutezac, Brive, Tulle ou Argentat ont profité de températures estivales avant l'heure.

Aucun record de chaleur n'a été battu, mais Tulle égale son record de jour le plus chaud pour un mois de mars depuis 1957. Un petit degré de moins à Brive : 26,3 degrés. Une première depuis 2005 et la deuxième température la plus élevée pour un mois de mars dans la ville.

Tous ces records pourraient bien être battus dans les jours à venir selon Météo France qui annonce encore de fortes températures pour la fin de la semaine.