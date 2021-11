Météo : les températures vont fortement baisser cette semaine, des chutes de neige attendues

De la neige est attendue sur l'est des Pyrénées dès mercredi, selon Météo France (illustration).

L'hiver va s'installer sur le territoire français cette semaine, et si vous ne l'avez pas encore fait, il va falloir sortir les bonnets, écharpes et moufles. La bise, ce vent froid qui va souffler une bonne partie de la semaine, va accentuer le ressenti des températures à la baisse confirme Frédéric Nathan, prévisionniste chez Météo France. "Le vent de secteur nord-est et le sentiment d'être passés du doux au froid brutalement brouillent un peu le ressenti", explique-t-il "les températures actuelles - deux à trois degrés en-dessous des normales de saison -n'ont rien d'exceptionnel. Ce sont des températures classiques pour un mois de novembre".

Premières gelées par endroits

Cette semaine les températures oscilleront en moyenne entre "0 et 1 degré le matin et 7 degrés en journée dans la moitié nord du pays", précise Frédéric Nathan. Dans la moitié sud, Météo France prévoit "4 à 5 degrés le matin et 9 à 10 degrés l'après-midi".

Le mercure pourrait baisser un peu vendredi "avec 5 degrés au nord et 8 degrés au sud dans l'après-midi", selon le prévisionniste. Habituellement, "à cette époque de l'année, les températures varient plutôt entre 9 et 12 degrés, du nord au sud. Cette semaine, des gelées matinales sont attendues par endroits."

Pas de vague de froid

"On a connu par le passé des périodes plus froides", indique cependant Frédéric Nathan. À titre d'exemple, "en 2010, on avait relevé -16 degrés le 22 novembre à Orléans."

Si les températures diminuent, "on ne peut pas parler d'une vague de froid", insiste le prévisionniste. Un tel phénomène se caractérise par sa persistance (au moins 3 jours), son étendue géographique et "des températures qui descendent en-dessous de certains seuils" . Pour qu'un épisode soit identifié à l'échelle nationale, il faut que la température moyenne nationale soit inférieure à -2 degrés durant au moins une journée.

Épisode méditerranéen mercredi

Les perturbations seront à l'origine d'un épisode méditerranéen. Il doit débuter "mardi, entre l'après-midi et la soirée autour du golfe du lion". Des pluies "soutenues, 100 à 200 mm localement, sont attendues mercredi sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales et la partie ouest de l'Hérault." Pour l'heure, précise Frédéric Nathan cet épisode ne s'annonce pas exceptionnel mais "une vigilance pourrait être déclenchée en fonction de l'affinage des prévisions."

Neige à partir de 1.500 mètres

Sur les massifs, les perturbations pourraient donner de la neige, "sur l'est des Pyrénées au-dessus de 1.500 1.600 m dès mercredi."

Des flocons pourraient aussi tomber sur l'ensemble des massifs français samedi, voire en plaine, dans le nord-est du pays.