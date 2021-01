Météo : les trois départements picards en vigilance orange pour neige et verglas

L'Aisne, la Somme et l'Oise sont placés en vigilance neige verglas, tout comme le Nord, le Pas-de-Calais et l'Ile-de-France, indique Météo France. De la neige est attendue dans la fin de matinée ou la mi-journée de samedi, après les gelées matinales généralisées. "Les quantités attendues sont comprises entre 1 et 3 cm, voire ponctuellement entre 5 et 10 cm sur les zones les plus à l'est et au nord", détaille Météo France.