Pluies, gel, vent et averses de grêle : le mois de mai a t-il été réellement si pourri dans le Poitou ?

Sale temps pour les professionnels du tourisme et les commerçants du Poitou. Alors qu'enfin le gouvernement relâche la pression quant aux mesures covid en autorisant la réouverture des terrasses de bars-restaurants et des commerces non-essentiels, c'est la météo qui vient jouer les trouble-fête. Pour boire un verre ou déjeuner en terrasse pendant ce long week-end de Pentecôte, il a fallu jouer à cache-cache avec les gouttes de pluie, voire les averses de grêle. Un ciel changeant mais majoritairement gris ! voilà ce qu'on peut retenir de ces dernières semaines. L'impression d'avoir eu un mois de mai pourri. Mais que disent les chiffres, les données météo ? Pour Frédérique Chassot, prévisionniste à Météo France en Nouvelle-Aquitaine, certes il a beaucoup plu, mais on reste dans les normes saisonnières.

"On relève un léger surplus de précipitations, notamment dans le Loudunais et le Niortais. Niort, où avec 86,8 millimètres de pluie ce mois-ci, on enregistre 24% de pluies en plus par rapport à d'habitude."

A Poitiers, on ne recense que 67 millimètres de précipitations, soit 7% de plus seulement. Mais ce qui donne l'impression d'un mois de mai "pourri", c'est plutôt le manque de soleil. Pour ce mois de mai 2021 en l'occurrence, il y a eu 30% d'ensoleillement en moins par rapport aux normales de saison. Ajoutez à cela des températures un peu plus fraîches, et on obtient ce ressenti, cette sensation de n'avoir pas eu de "joli" mois de mai.

Ces pluies de mai étaient attendues

S'il y en a qui se réjoussient en tout cas de ces pluies de mai, ce sont les paysans, agriculteurs et autres jardiniers, car le Printemps avait démarré sur les chapeaux de roue avec des températures élevées en mars, et un manque de pluie conséquent en avril. Cette situation avait suscité l'inquiétude des professionnels. Peur d'une sécheresse précoce. Si ce beau temps de début de saison a favorisé le réveil de la nature, le gel de mai en revanche n'a pas été propice à une belle floraison. Dans cette configuration, il est logique que les fruitiers donnent moins cette année. Pour ce qui est de l'été, Météo France évique une tendance à un temps sec et chaud dans le Poitou.