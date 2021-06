Météo Mayenne : Des températures élevées ce mercredi avant l'arrivée de l'orage en fin de soirée

Météo France indique que les températures resteront élevées ce mercredi 16 juin. Le mercure devrait dépasser les 30° dans l'après-midi avant l'arrivée de l'orage en fin de soirée. De fortes pluies sont attendues jeudi et vendredi.

C'est "presque" déjà la fin de cet épisode de fortes températures en Mayenne. Météo France annonce que mercredi 16 juin sera le dernier jour du grand soleil sur le territoire mayennais. Le mercure devrait grimper au-delà des 30 degrés dans l'après-midi. Mais en fin de journée, les orages devraient se montrer, accompagnés de quelques pluies. La situation va se dégrader dans les prochains jours, avec des orages et de la pluie. Météo France prévoit au minimum 40 millimètres en deux jours, jeudi et vendredi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce mercredi 16 juin, il fera déjà très chaud le matin avec des maximales à 24°. L'après-midi, le mercure montera de nouveau au-dessus des 30°. Les températures qui seront à la baisse à partir de jeudi matin. Dans le département, on devrait perdre plus de cinq degrés en 24h, et dix degrés d'ici à la fin de la semaine. Il reste donc encore une petite journée pour profiter du soleil radieux.