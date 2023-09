Météo : neuf départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange aux orages

Neuf départements du sud-ouest de la France sont placés en vigilance orange aux orages à partir de ce lundi 19h, selon le bulletin de Météo France publié à 11h30. Les départements concernés sont la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne , le Lot, le Lot-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne.

Fortes chutes de grêle et précipitations importantes

"Une dégradation orageuse venant d'Espagne est attendue en fin de journée sur le sud-ouest du pays et va balayer l'Aquitaine et l'ouest de Midi-Pyrénées" ont écrit les prévisionnistes de Météo France dans leur bulletin de lundi à la mi-journée. Sont prévus "des orages forts accompagnés de fortes chutes de grêle et de fortes intensités de précipitation de l'ordre de 30 mm/h ainsi que de fortes rafales de vent voisines de 90 km/h". Les orages devraient s'évacuer vers le nord-est en perdant en intensité en deuxième partie de nuit.