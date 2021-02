Neuf départements toujours en vigilance orange pour des risques de crues ce dimanche matin. Le pic de la crue est attendu aujourd’hui sur le fleuve Charente. Les deux départements Nord et Pas-de-Calais en vigilance orange neige et verglas.

CARTE - Météo : neuf départements en vigilance orange crues, deux en vigilance orange neige et verglas

Les neuf départements, la Somme, l'Aisne, l'Oise, la Seine-et-Marne, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime et la Charente, les Landes et la Saône-et-Loire, sont toujours en vigilance orange pour des risques de crues ce dimanche matin. Le pic de la crue est attendu aujourd’hui sur le fleuve Charente. Dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine, la décrue, elle, se poursuit.

Météo France a également placé deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange neige et verglas. Le vent orienté au nord-est se maintient en journée et continue de faire baisser les températures. Les chutes de neige se poursuivent en restant généralement de faible intensité.

Près du littoral et sur un tiers ouest du Nord et du Pas-de-Calais, l'activité neigeuse est la plus marquée. 2 à 5 cm attendus sur ce secteur. Près du littoral, ces hauteurs peuvent dépasser 5 cm. Le froid de la nuit de dimanche à lundi peut favoriser la formation et/ou le maintien de phénomènes glissants sur les chaussées.

Carte des vigilances orange crues, et neige et verglas. © Visactu

