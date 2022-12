Météo : Noël au balcon, des records de douceur enregistrés dans le pays

C'est un Noël "exceptionnellement doux" qu'a connu la France cette année, selon Météo France. Le plus doux depuis 1997. Des températures "bien au-dessus des normales de saison" ont été enregistrées en peu partout dans le pays. Il a fait en moyenne 11,3°C à l'échelle nationale sur la journée du 25 décembre, soit 5,5°C au dessus des normales de saison. "C'est considérable, ce qui veut dire que dans le détail il y a eu des valeurs à près de 10° au-dessus des normales voire un peu plus localement", souligne François Gourand, météorologue à Météo France.

Des records ont même été battus ou égalés. Il a ainsi fait 15,4°C à Epinal dans les Vosges le 25 décembre . On a aussi relevé 21,2°C à Biarritz, 20,3°C à Clermont-Ferrand, 19°C à Marseille, 18,1°C à Bordeaux, 16,3°C à Lyon, 15,8°C à Nantes, 15,4°C à Strasbourg, 13,5°C à Paris et 12,9°C à Rennes. Des températures dues à un "flux océanique".

Un Noël "au balcon" qui ne rime pas forcément avec "Pâques au tison", selon le proverbe consacré. "Il n'y a pas de lien direct entre le temps qu'il fait à Noël et à Pâques", assure Météo France. Ainsi à Noël 2019 avions-nous connu une température moyenne de plus de 3°C au-dessus des normales saisonnières. Il avait pourtant été "suivi d'un Pâques 2020 très doux" avec 4°C au-dessus de la normale sur le week-end.

De plus en plus de Noëls au balcon

Plus qu'un printemps pluvieux, c'est la douceur répétée de ces derniers hivers qui inquiète. "Ces dernières années, les températures ont souvent été douces, voire extrêmement douces à cette période de l'année", confirme Météo France.

Outre 2022, Noël 2021 se classe lui aussi dans les huit Noëls les plus doux depuis le début des relevés "avec des températures de 4°C au-dessus des normales". Et Noël 2019 était lui-aussi un Noël "au balcon" avec 3°C au-dessus des normales. Ces dix dernières années, quatre autres Noël avaient déjà connu des "anomalies positives" de température de plus de 3°C : en 2012, 2013, 2015 et 2016.

Seul Noël 2020 se "démarque" de cette tendance, avec des températures plus froides que les normales le 25 décembre. En revanche, si l'on regarde la période plus étendue du 21 décembre au 31 décembre, les six dernières années ont toutes connu des températures au dessus des normales de saison, note Olivier Proust, météorologue à Météo France.

Une illustration du dérèglement climatique ?

Météo France avait indiqué dès début décembre que 2022 serait l'année la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1900, quelles que soient les températures en décembre, un symptôme du réchauffement climatique.

"Il y a une tendance à plus de douceur, le réchauffement climatique est effectif sur toutes nos saisons, été, hiver, printemps, automne", souligne Olivier Proust. Un réchauffement qui "se voit avec cette tendance à la hausse des températures à la période de Noël". Malheureusement, "les statistiques parlent d'elles mêmes."

Le Nouvel an au balcon aussi

Les températures ont commencé à baisser, ce lundi et vont continuer à le faire mardi et mercredi, "même si cela reste doux", anticipe le météorologue. Mais le mercure "remonte dès jeudi avec pluie et vent" et cette douceur "perdure le week-end prochain avec des températures qui flirteront avec les records". Selon le prévisionniste, les 31 et 1er janvier seront ainsi eux aussi "remarquablement doux". Cette Saint-Sylvestre pourrait même être "la plus douce" enregistrée depuis le début des relevés de températures.