Météo : nouveaux records de température battus partout en France mercredi

De nouveaux records de températures ont été battus ce mercredi dans plusieurs régions de France. En moyenne il fait 10 degrés de plus qu'habituellement au mois de mars. Le ciel restera dégagé et les températures élevées jeudi selon Météo France.

26, 27, 28 et même presque 30 degrés à Cambo-les-Bains dans les Pyrénées-Atlantiques : il a fait encore très beau et chaud sur une grande partie de la France ce mercredi. Plus d'un tiers des stations Météo France ont enregistré de nouveaux records de températures. À 16h, il faisait 22 degrés à Brest, 25 à Nancy, Strasbourg, Paris, Tours et Lille, 26 à Bordeaux et Lyon, 27 à Clermont-Ferrand et Colmar-Meyenheim et 28 à Biarritz.

Après-midi de mars la plus chaude depuis 75 ans

"Cette après-midi est la plus chaude jamais observée en mars sur 75 ans de données avec un indicateur estimé à 24.1 °C à 19h", a tweeté Météo France en fin de journée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La France connait une vague de douceur depuis lundi, en moyenne, au mois de mars, il fait une dizaine de degrés de moins. Mardi déjà, plus de 200 stations de Météo France avaient enregistré des records.

à lire aussi La chaleur provoque une pollution aux particules ce mercredi dans le Nord

Presque 30 degrés dans le sud-ouest

C'est dans le sud-ouest du pays que les températures les plus élevées ont été enregistrées avec 29,9 degrés à Cambo-les-Bains et 29,8 degrés Bidache, où le précédent record datait de mars 1990 (29 degrés). Il a fait 28,5 degrés à Socoa-Ciboure et 28,1 degrés à Capbreton dans les Landes, un nouveau record après mars 2005 (27,8 degrés). Même chose à Orthez où les températures ce mercredi (29 degrés) ont dépassé les valeurs atteintes en mars 2007 (27,6 degrés).

En Alsace, Météo France a relevé des températures historiques pour un mois de mars : 27 degrés à Colmar-Meyenheim, soit "14 degrés au-dessus de la température moyenne normale" selon Atmo-Risk. Le précédent record datait de 1989 avec 26.4 degrés relevés à Strasbourg.

En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, le mercure a frôlé les 26 degrés (25,7) à Badonviller. Le précédent record, 25 degrés, datait de 1968 ! À Nancy-Tomblaine, il a fait 24,9 degrés, contre 24,3 degrés le 30 mars 1989. Records battus également sur la base aérienne de Nancy-Ochey avec 24,6 degrés, contre 24,4 degrés en 1989. Dans les Vosges, à Epinal, le record du 29 mars 1998 (23,8 degrés) a été pulvérisé avec 24,3 degrés.

Les températures n'ont jamais été aussi élevées pour un mois de mars dans plusieurs villes de Drôme et d'Ardèche également. Météo France a relevé 25 degrés à Valence. La station n'avait jamais enregistré une température aussi élevée depuis sa création en 1997. Le dernier record, établi à 24,4 degrés, datait du 20 mars 2005. À Annonay, c'est un vieux record, celui du 25 mars 1981 qui a été tout juste battu ce mercredi : 25,5 degrés contre 25,4 degrés. À Albon, le record établi mardi avec 25,5 degrés a été battu avec 26,3 degrés ce mercredi. Deux records en deux jours également à Peaugres : 23,3 degrés ce mercredi contre 22,6 degrés la veille.

Parenthèse estivale aussi dans le centre du pays avec 25,3 degrés à Tours. Le précédent record, 23,7 degrés, datait du 30 mars 2017. Record battu également à Amboise avec 26 degrés.

Température historique dans la capitale

Record mensuel de chaleur battu également à Paris avec 26 degrés. Le précédent, 25,7 degrés, datait de mars 1955 a indiqué François Jobard, météorologue à Météo France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Encore une belle journée jeudi

Météo France prévoit encore un ciel dégagé sur la plupart des régions et des températures élevées pour la saison jeudi même si des nuages arriveront sur le sud et l'est.

Les températures minimales seront comprises entre 5 à 12 degrés. Les maximales varieront de 20 à 26 degrés sur le nord, l'est et le pourtour méditerranéen, et de 23 à 28 degrés au sud de la Loire.