Météo: nouveaux records de température en montagne, jusqu'à 31 degrés au col de Peyresourde

Deux records de température ont été battus ou égalés dans la montagne du Luchonnais ce lundi. On a recensé 21,7 degrés à 2400 mètres d'altitude à la station du Maupas et jusqu'à 31 degrés au col de Peyresourde.

Les températures ont avoisiné les records en montagne aujourd'hui. On a même égalé la chaleur record au col de Peyresourde, situé à près de 1600 mètres d'altitude dans le Luchonnais avec 31 degrés au plus fort de la journée. Un autre record est cette fois tombé, toujours dans le Luchonnais et encore bien plus haut. 21,7 degrés à la station du Maupas à 2400 mètres d'altitude, un site de haute-montagne à la frontière avec l'Espagne. Le précédent record était de 21,5 degrés.

Un nouveau pic de chaleur en fin de semaine

Les records de température n'ont pas été battus en plaine, mais on a tout de même approché les 40 degrés dans certaines zones de la région Midi-Pyrénées. Jusqu'à 39 degrés à Cazères en Haute-Garonne, 38 à Auch et à Toulouse, 37 à Montauban, Toulouse ou Saint-Gaudens... On a également recensé 35 degrés à Luchon au plus chaud de la journée. Des températures presque 10 degrés au-dessus des normales de saison, "mais encore rien de comparable avec la canicule de l'année dernière à la même époque" selon Pierre Estecondo, prévisionniste à Météo France avec parfois deux degrés de plus que les températures enregistrées ce lundi en Midi-Pyrénées.

Un nouveau pic de chaleur est attendu en fin de semaine, et plus particulièrement vendredi avec des températures au moins aussi soutenues que celles de ce lundi et qui pourraient bien même être plus importantes.