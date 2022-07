Météo : nouvelle vague de chaleur annoncée à partir de mardi

Météo France annonce une vague de chaleur pour la semaine prochaine. Les températures devraient commencer à augmenter à partir de ce week-end et s'intensifier en milieu de semaine prochaine.

Jusqu'à 38°C dans le sud de la France

"Dès mardi, de fortes chaleurs vont se multiplier sur le pays, notamment dans le Sud-Ouest, où les 35°C seront atteints, voire dépassés", annonce la prévisionniste de Météo France Élodie Callac, interrogée par France Bleu. "Ailleurs, le thermomètre indiquera au moins 30°C", ajoute la météorologue.

Cette vague de chaleur gagnera en intensité à partir du jeudi 14 juillet. "Le seuil des 38°C pourrait être atteint, voire dépassé dans le sud", précise Élodie Callac. Les prévisions ne permettent pas, pour le moment, de savoir si cet épisode de chaleur sera caniculaire, ce qui impliquerait une séquence de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée.

Pas d'épisode d'orages ou de grêle

Cette phase de fortes chaleurs devrait se caractériser par un temps sec et ensoleillé, sans épisode d'orages, de pluie ou de grêle. Cette vague de chaleur est liée à "la mise en place, en début de la semaine prochaine, d'un axe de hautes pressions entre le Maroc, la France et les Iles Britanniques", explique Élodie Callac.

En cours de semaine est attendue "une dépression d'altitude, appelée aussi "Goutte froide", qui devrait se rapprocher de la péninsule ibérique et favorisera les remontées d'air très chaud en provenance du Maroc", détaille la météorologue.

Des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes

Les températures prévues au cours de ces fortes chaleurs seront nettement au-dessus des normales saisonnières. Cette vague de chaleur survient quelques semaines après l'épisode caniculaire de juin dernier considéré "comme la canicule la plus précoce jamais observée en France" précise Élodie Callac.

Cet épisode de chaleur vient s'ajouter aux 44 vagues de chaleur déjà recensées par Météo France depuis 1947 et dont la majorité est survenue après 1989. "Ces 35 dernières années, on recense 3 fois plus de vagues de chaleur que les 35 années précédentes" analyse la prévisionniste.

Des conditions météorologiques qui accentuent les risques d'incendie

Ce contexte de fortes chaleurs accentue les risques d'incendie. Dans un entretien accordé à franceinfo en juin dernier, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Éric Brocardi, annonçait "un été de tous les dangers pour cette saison" et déplorait des départs de feux "de plus en plus tôt".

Le commandant appelait à la vigilance et rappelait des mesures basiques : "On le dit, on le répète, attention quand on se promène en forêt, quand on allume un simple barbecue chez soi, ça peut embraser toute une forêt".