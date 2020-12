Le mois de novembre qui vient de s'achever est parmi l'un des plus secs depuis ces 100 dernières années en Drôme Ardèche d'après les relevés de précipitations de Météo France à Montélimar. C'est aussi l'un des plus ensoleillés depuis 20 ans.

Météo : Novembre 2020 l'un des plus secs du siècle en Drôme Ardèche

Novembre 2020, l'un des plus secs du siècle

Le mois de novembre qui vient de s'achever est le seul confiné du siècle (!), mais aussi l'un des plus secs et les plus ensoleillés enregistré par Météo France en Drôme- Ardèche selon les relevés du centre de Montélimar.

Certes aucun record n'a été battu, mais la quantité de pluie tombée entre le 1er et le 30 novembre est très en dessous de la norme.

30 à 50% de pluie seulement par rapport à un mois de novembre classique

assure Béatrice Charpiot directrice de Météo France à Montélimar.

Par exemple il est tombé un peu moins de 20 millimètre d'eau sur la Drôme des collines contre 90 ml en général en novembre et moitié moins d'eau sur le Sud Drôme : 50 ml pour 100 d'habitude. Mais aucun record de battu pour autant, car sur les cent dernières années, un quart des mois de novembre ont été plus secs encore que celui qui vient de s'écouler.

140 heures de soleil dans le mois

Le mois passé est aussi l'un des plus ensoleillés depuis que Météo France mesure les heures de soleil mensuelles à Montélimar. Au cours des 20 dernières années 4 à 5 mois de novembre seulement ont davantage vu le soleil que novembre 2020. On a enregistré 140 heures d'ensoleillement le mois denier ce qui ne constitue pas un record mais s'en approche. En novembre 2015 par exemple, les météorologues montiliens avaient relevé 170 heures de soleil dans les 30 jours du mois.

Quant aux températures, là encore cette année n'a pas fait tomber de record pour novembre. La moyenne mensuelle se situe 1,5 à 2 degrés au dessus des relevés habituels. Mais Novembre est déjà terminé et ce début décembre a vu arriver des sensations de froid mordantes qui laissent penser que l'hiver est déjà là, même si la date officielle n'est que dans 3 semaines.