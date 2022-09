Météo France place 11 départements en vigilance orange aux orages et pluie-inondation ce mercredi 7 septembre. De nouveaux épisodes violents sont attendus cet après-midi et ce soir. Le Gard, jusqu'ici en alerte rouge, rétrograde en vigilance orange.

Météo : Onze départements en vigilance orange aux orages et pluie-inondation

Le Gard, l'Hérault et le Vaucluse sont en vigilance orange pour risque de pluies et inondations.

Encore une journée orageuse prévue principalement dans le Sud-Est et la Vallée du Rhône. Dans son bulletin de 6 h, Météo France a placé onze départements en vigilance orange aux orages et pluie-inondation ce mercredi 7 septembre.

L'Ain, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône sont en alerte orange aux orages. Le risque de pluies et inondations s'ajoute pour les départements du Vaucluse, de l'Hérault et du Gard.

Météo France prévoit des orages parfois violents, qui s'accompagnent d'une importante activité électrique, par endroits de grêle et de rafales pouvant atteindre 80 à 100 km/h.

Le Gard repasse en orange après une nuit en rouge

Le département du Gard a été placé en vigilance rouge dans la nuit de mardi à mercredi. Il a finalement été rétrogradé en vigilance orange pour orages et pluie-inondation.

Un déluge s'est abattu sur la ville de Nîmes notamment. Plusieurs rues ont été inondées. Selon la Préfecture du Gard, trois personnes ont été légèrement blessées dans l’effondrement d'un plafond à Nîmes.