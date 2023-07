Météo : onze départements restent en vigilance orange canicule ou orages ce dimanche

La vigilance orange aux orages est levée dans l'Aisne, la Seine-et-Marne et l'Aube. Désormais, onze départements sont donc en alerte orange, dont sept pour orages : les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges. L'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Isère, le Rhône sont toujours en vigilance orange canicule et le resteront lundi.

Des orages "affectent l'est de Poitou-Charentes, le Limousin, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne", indique Météo France, qui note des cumuls de pluie "de l'ordre de 15 à 30 mm localement en 1 heure ou moins", de la grêle et "des rafales de vent pouvant avoisinant les 100 km/h".

Pour ce qui est de la canicule, ce dimanche, "les températures maximales sont comprises entre 34 à 37 degrés, voire un peu plus ponctuellement sur les départements en orange". Lundi, "les maximales seront en hausse en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 37 à 40 degrés", poursuit Météo France. La fin de cet épisode "est encore incertaine, mais le risque semble durable sur le sud-est du pays".