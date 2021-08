Météo : pas d'amélioration début août, après un mois de juillet très pluvieux dans la Loire et en Haute-Loire

Les dix premiers jours d'août seront encore perturbés dans la Loire et en Haute-Loire, selon les prévisions de Météo France. A l'image de ce que l'on a pu connaitre en juillet, où il a plu deux fois plus qu'en temps normal, selon les endroits.

En ce début du mois d'août, mieux vaut encore garder son parapluie dans son sac ou son imperméable à portée de main ! Les dix premiers jours d'août resteront encore perturbés et humides selon les prévisions de Météo France. Cela ne changera pas grand chose avec ce que l'on a connu en juillet dans la Loire et en Haute-Loire. Le mois dernier, selon les endroits, il a plu deux fois plus qu'en temps normal !

Un mois de juillet très arrosé

De la pluie et encore de la pluie ce week-end dans la Loire et en Haute-Loire, avec des températures fraîches pour la saison. Les derniers jours de juillet ne font pas exception avec ce que l'on connu tout au long (ou presque) du mois. Les données de Météo France le confirme par exemple à Saint-Etienne où il est tombé un peu plus de 170 millimètres de pluie contre 68 pour un mois de juillet normal. A l'échelle du département de la Loire, c'est le Pilat et la plaine qui ont été les plus arrosés. Dans le Forez et le Roannais, on est aussi au-dessus des normales de saison. A Roanne, 135 millimètres de pluie au lieu de 60 d'habitude. En Haute-Loire, c'est dans de moindres proportions mais on enregistre tout de même 105 millimètres de pluie contre 66 en moyenne à Yssingeaux.

Selon Météo France, cela faisait sept ans que les départements de la Loire et de la Haute-Loire n'avaient pas été autant sous l'eau pour un mois de juillet.

Encore des perturbations au mois d'août

L'été va-t-il enfin pointer le bout de son nez en août dans la Loire et en Haute-Loire ? Pas sûr... Pour le moment, selon Météo France, les dix premiers jours d'août seront encore perturbés, avec pas mal d'averses et des températures en-dessous des normales. Toutefois, gardons espoir, la suite du mois d'août pourrait être plus estivale avec le retour de la chaleur, mais c'est "à prendre avec de grosses pincettes" nous dit Météo France !