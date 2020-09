Météo : fortes chaleurs ce lundi, jusqu'à 35 à 37 degrés localement

Protégez-vous, l'été n'est pas encore terminé ! Depuis ce dimanche, une vague de chaleur "d'un niveau exceptionnel pour la saison" touche la France, avec des températures jusqu'à 35 degrés. Mais la journée la plus chaude de cet épisode sera ce lundi.

Une dizaine de degrés au-dessus des normales

Le mercure grimpe en effet en ce début de semaine, sur la majeure partie du pays. Il dépassera très souvent les 30 degrés, et pourrait atteindre 35 voire 37 degrés par endroits, du sud-ouest au centre de la France.

Météo France prévoit notamment jusqu'à 37 degrés à Bordeaux et Mont-de-Marsan, 36 à Poitiers et Périgueux. Les températures seront également élevées à Paris et à Lyon où il pourrait faire jusqu'à 35 degrés ce lundi. Prévoyez également 34 à Nantes et Toulouse, 32 à Marseille, Metz, Rouen et Lille.

Selon l'organisme météo, les températures sont "supérieures d'une dizaine de degrés aux normales de saison" et "s'approcheront parfois des records de chaleur sur la période". Dans la capitale, l'actuel record pour une mi-septembre est de 33,2 degrés le 15 septembre 1947.

La "fraîcheur" revient par l'ouest mardi

Météo France prévoit un "relatif rafraîchissement" à partir de mardi sur l'ouest du pays, le ciel y sera nuageux avec parfois quelques averses orageuses. En revanche, la chaleur restera "remarquable pour la saison au moins jusqu'en milieu de semaine sur une grande partie est/nord-est du pays".

Le mercure pourrait grimper encore mardi jusqu'à 36 degrés dans le nord-est du pays.