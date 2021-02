La préfecture de la Manche déclenche ce lundi après-midi le niveau 1 du plan grand froid. Les températures vont continuer de baisser entraînant chutes de neige et risques de verglas d'ici mardi matin dans la Manche.

Météo - Plan grand froid activé, et risque de verglas et de neige dans la Manche

La préfecture de la Manche a déclenché ce lundi après-midi le niveau 1 du plan grand froid dans le département. En clair, cela veut dire vigilance particulière vis à vis des personnes vulnérables, notamment parce qu'elles vivent dans la rue ou qu'elles sont mal logées. Les prévisions de Météo France pour les jours à venir font état de températures ressenties (prise en compte du vent) équivalentes à -6°C mardi matin et -3°C dans l'après-midi. L'impression de froid glacial sera encore plus forte mercredi : -9°C le matin, et -6°c dans la journée.

Attention au verglas et aux fines pellicules de neige

Dans ce contexte, le Conseil départemental met en garde contre les risques de glissades sur les routes en raison là aussi des conditions météo à venir. D'ici mardi matin, des giboulées passagères concerneront principalement le Cotentin. La hauteur potentielle de neige est comprise entre 0 cm et 3 cm. Cette nuit dans les zones restées humides, le risque d'apparition de verglas, avec des températures entre -1°C et -3°C degrés sera réel, notamment dans l'intérieur du département.

Des saleuses en action

Dans ce contexte, le Conseil départemental prend ses disposition. À 17 heures, trois saleuses étaient en opérations sur les routes de la Manche. Certains axes sont d'ailleurs déjà jugés "délicats" en cet fin d'après-midi. C'est le cas autour de Carentan et de Coutances. Les conditions de circulation restent "normales" sur les autres routes du département.