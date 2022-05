Météo : plus de 36 degrés dans le Diois

Pour la troisième fois en moins d'une semaine, la Drôme et l'Ardèche battent des records de chaleur. Dimanche 22 mai c'est dans le Vercors et le Diois que les températures les plus hautes ont été battues. Les précédents records dataient tous de mai 2009.

C'est à Saint-Roman-en-Diois qu'il a fait le plus chaud hier. Avec 36,5 degrés, le record a été battu de plus d'un degré dans le village. Le précédent s'établissait à 35,4°C depuis le 23 mai 2009.

Pas très loin de là, à la frontière avec les Hautes-Alpes, à Lus-la-Croix-Haute, un autre record vieux de 13 ans est tombé : Météo France a enregistré 30,8°C, soit deux degrés de plus que le 23 mai 2009.

Un peu plus au nord dans le Vercors, à la Chapelle-en-Vercors le thermomètre est monté à 31,6°C soit précisément un degré de plus qu'en mai 2009 lors du précédent mois de mai, anormalement chaud dans la région.

En Ardèche aussi deux communes ont battu leur propre record aux alentours de Privas, mais là, les records ne dataient que de la veille. Il a donc fait encore plus chaud dimanche que samedi à Berzème 29,7°C contre 29,4°C. Même chose à Gluiras où Météo France a relevé 29,1°C dimanche contre 28,8°C la veille.

C'est la troisième fois en moins d'une semaine que des records de chaleur sont battus en Drôme et en Ardèche. Mercredi 18 mai déjà, presque 35 degrés étaient relevés en Ardèche à Grospierres, et samedi 21 mai c'est à Valence, Aubenas et Montélimar que le thermomètre avait dépassé les 33 et 34 degrés.