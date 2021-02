Météo : plus de pluie que d'habitude cet hiver dans la Drôme et l'Ardèche ?

Quand on parle d'hiver pluvieux, dans la base de données de Météo France, celui que nous vivons actuellement est à placer dans le top 3 historique. Ces chiffres sont valables pour le pays dans son ensemble, quid de la Drôme et de l'Ardèche ? "Nous avons eu plus de pluie que d'habitude, mais nous sommes loin des hivers record comme en 2014", tempère d'emblée Béatrice Charpiot, directrice de l'antenne Météo France de Montélimar. L'hiver, chez les météorologues, ce sont les mois de décembre, janvier et février, une période pas tout à fait terminée, "mais _sauf déluge à la toute fin février, on ne battra pas de record_, ni dans la Drôme, ni en Ardèche". Les prévisions pour les dix prochains jours ne voient pas venir de perturbation de nature à faire tomber des trombes d'eau sur nos départements.

Les cumuls, plus élevés que la moyenne

En détail, depuis début décembre, le cumul de pluie moyen dans la Drôme s'élève à environ 220-230 millimètres, soit déjà plus qu'un hiver "dans la normale", où il pleut environ 200 millimètres, alors qu'il reste encore deux semaines. En revanche le record de 2014 s'élève à 433 millimètres sur l'hiver, on en est donc bien loin. C'est la même chose en Ardèche. Il a déjà autant plu (260 mm) mi-février que lors d'un hiver moyen (259 mm), mais on est extrêmement loin du record, là aussi datant de 2014 (609 mm).

Évidemment, les cumuls varient d'un endroit à l'autre, on a notamment vu beaucoup de pluie du côté de la vallée du Rhône (stations de mesure à Albon et Chabeuil), mais aucune station de Drôme ou d'Ardèche n'a battu son record de pluviométrie cet hiver. "Si on a l'impression qu'il a beaucoup plu, c'est parce les derniers hivers ont été, dans l'ensemble, relativement secs", relativise Béatrice Charpiot. Selon la directrice de Météo France Montélimar, c'est surtout la pluviométrie du mois de décembre qui a été haute, janvier étant dans la moyenne

Les nappes phréatiques restent basses par endroit

Ces cumuls un peu plus hauts que la moyenne n'ont pas vraiment permis de remettre à niveau les nappes phréatiques. Dans la Drôme, il y en a plusieurs (pas d'eau stockée en Ardèche, elle l'est dans les barrages, voir paragraphe "Ardèche), et si certaines ont profité des précipitations des derniers mois, elles sont, au mieux, "dans la moyenne haute" selon Anne Martelat, référente eaux souterraines à la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement).

Les nappes de la plaine de Valence, la plaine de Romans et la plaine de Valloire sont encore sur des niveaux très bas, plus que les deux dernières années. "On a eu des précipitations importantes en janvier mais pas forcément des pluies efficaces (*)", explique Anne Martelat. Et le cumul de ces précipitations efficaces, sur les six derniers mois, sont "plutôt déficitaires", ajoute-t-elle. Dans l'ensemble, les nappes ne sont donc pas énormément rechargées. Les nappes de la vallée de la Drôme et de la vallée de l'Aigue sont à un niveau "plus proches de la normale", grâce à de bonnes remontées fin décembre. La "nappe de la molasse miocène", qui couvre une bonne moitié de la Drôme (elle est très profonde), elle aussi est déficitaire. Les bonnes nouvelles sont à trouver du côté du Diois-Baronnies et du Vercors et Royans, où les nappes sont à un niveau supérieur à la moyenne.

L'importance des précipitations d'ici la fin de la période de recharge va forcément être décisive sur le niveau des nappes cet été

Pour conclure, Anne Martelat indique que les semaines à venir seront cruciales pour le niveau de nos réserves. À partir de fin mars (environ), les végétaux utilisent plus d'eau et les nappes sont plus difficiles à recharger.

En Ardèche, plus de pluie, les retenues à un niveau satisfaisant

En Ardèche, les pluies de recharges ont été plus abondantes, surtout dans le sud-ouest du département, selon la DREAL. Mais il n'y a pas de nappes souterraines, on va donc mesurer les recharges en eau grâce aux différents barrages. Là aussi, EDF décrit un hiver à peu près classique. "Par rapport à un hiver sec, on peut turbiner normalement pour produire de l'électricité et on peut respecter plus facilement le remplissage du lac d'Issarlès", affirme Sébastien Rivat, le responsable d'exploitation du groupement d'usines de Montpezat. Le site regroupe toutes les retenues des haut-plateaux ardéchois.

Le remplissage des retenues de la montagne ardéchoise s'élèvent à environ 60% selon lui, le programme de production est donc soutenu, ce qui est une bonne nouvelle car la demande est forte, notamment liée au froid dans le nord de la France.

(*) Les pluies efficaces , ce sont la quantité d'eau qui s'infiltre vraiment dans le sol. Lorsqu'il pleut, une partie de l'eau s'écoule, une autre s'évapore, le reste s'infiltre et va grossir les nappes phréatiques. Selon Anne Martelat, l'idéal pour bien recharger des nappes ce sont des pluies régulières, chaque jour (à contrario des grosses averses ponctuelles).