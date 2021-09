Météo : plus aucun département en vigilance orange aux orages

Il n'y a plus aucun département en alerte orange aux orages ce jeudi matin. Ils étaient encore trente mercredi soir, notamment la Dordogne et le Lot-et-Garonne, où les pluies diluviennes ont fait des dégâts.

Il n'y a plus aucun département en vigilance orange aux orages ce jeudi matin selon Météo France. Les pluies concernent principalement l'Aude et l'extrême ouest de l'Hérault. La nuit dernière, plus d'une trentaine de départements étaient concernés de l'Ile-de-France au Sud-Ouest du pays. Un épisode de fortes pluies a provoqué quelques dégâts en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne.

Pluies diluviennes à Agen

Dans le Lot-et-Garonne, c'est l'équivalent de deux mois de précipitations qui s'est abattu en trois heures à Agen, avec près de 130 millimètres de pluie, "un record absolu en 24h" précise Météo France. Il n'y a eu aucun blessé mais une vingtaine de personnes ont dû être relogées.

La ville "a connu un épisode pluvieux d'une intensité exceptionnelle avec plus de 2 mètres d'eau dans certaines rues", a précisé la mairie d'Agen sur les réseaux sociaux. Vers 23 heures, plusieurs rues du centre-ville étaient inondées, avec un niveau d'eau arrivant aux genoux des passants et s'engouffrant dans des maisons. Dans certaines rues, des voitures avaient de l'eau quasiment au niveau de leurs vitres.

Dans d'autres villes comme Toulouse, Albi ou Carcassonne, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en une soirée.

Des inondations en Dordogne

En Dordogne, les pompiers ont effectué plus d'une centaine d'interventions liées aux intempéries dans la soirée, dans une quinzaine de communes. À Sarlat, le cinéma a dû être évacué en plein milieu d'une séance, des habitants ont aussi été mis en sécurité face aux inondations. Entre 200 et 300 personnes ont passé la soirée sans électricité.

Les secours sont intervenus pour sécuriser des routes et mettre à l'abri des habitants dans une petite dizaine de communes dont Bergerac et Périgueux. Des renforts de pompiers, spécialistes des sauvetages en eaux vives, sont arrivés en renfort depuis l'Aude et l'Hérault.