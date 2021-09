Météo : sept départements du sud de la France placés en vigilance orange

Sept départements du sud de la France sont placés en vigilance orange pour des risques d'orages, de pluie et d'inondation ce mardi par Météo France : l'Hérault et le Gard, déjà en vigilance orange, rejoints par le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron.

L'épisode pluvio-orageux a débuté ce mardi matin, dès 8h sur le Gard et l'Hérault. Des orages violents et très localisés sont attendus, avec des précipitations allant de 80 mm à 100 mm, voire plus, en peu de temps. De fortes rafales de vent ainsi que de la grêle sont également prévues jusqu'en mi-journée. Sur le Midi-Pyrénées, les risques d'orages isolés virulents sont attendus cet après-midi, jusqu'à ce soir.

Carte des vigilances oranges. - Météo France

Le Gard et l'Héraut en vigilance orange depuis ce mardi matin

Sur le Gard et l'Hérault, depuis la fin de nuit de lundi à mardi, de fortes cellules orageuses se déclenchent sur une zone allant des régions montpelliéraine et nîmoise jusqu'aux Cévennes. Des cumuls de 150 mm en trois heures ont été mesurés à Quissac. En certains secteurs, la lame d'eau estimée dépasse les 150 mm.

Cette situation pluvio-orageuse va se poursuivre toute la matinée sur l'Hérault et le Gard. Les zones les plus affectées sont le Gard et le nord de l'Hérault. Ces orages sont localement violents et peu mobiles, en particulier sur les premiers reliefs du Gard. Ils peuvent donner 80 à 100 mm en peu de temps.

De fortes rafales de vent, de la grêle et une activité électrique marquée sont également attendus. Les cumuls attendus pourraient dépasser localement 200 mm. L'activité orageuse s'estompera par l'ouest.

Cinq départements d'Occitanie également concernés

Dans le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron, l'épisode pluvio-orageux actif nécessite un suivi particulier compte tenu de sa persistance et des cumuls associés. À partir du milieu d'après-midi, la situation deviendra très instable avec le déclenchement d'orages d'abord sur la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne puis se déplaçant vers l'est pour atteindre le Lot, le Tarn et l'Aveyron en fin d'après-midi.

Ces orages s'annoncent isolés, mais ils seront potentiellement virulents avec de très fortes intensités horaires pouvant atteindre 30 à 40mm en 1h et des chutes de grêle parfois intenses. Ces orages circulent dans le flux, mais peuvent se succéder apportant ainsi localement jusqu'à 70mm en 3h.

Après une courte accalmie en soirée, une nouvelle pulsation orageuse gagnera par les Pyrénées en première partie de nuit et se propage rapidement vers le nord pour concerner tout l'est de Midi-Pyrénées sous la forme d'amas orageux particulièrement pluvieux. Sous ces orages, les précipitations s'annoncent souvent fortes et ponctuellement très fortes avec des cumuls horaires pouvant atteindre très localement 50mm.