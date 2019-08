Météo : pour la rentrée, on perd 10 degrés en Pays de Savoie !

C'est la surprise de la rentrée. Alors que les élèves vont quasiment tous faire leur rentrée la semaine prochaine, les thermomètres vont brusquement chuter. D'ici lundi 2 septembre, nous devrions perdre 10 degrés.

En plaine on passe de 30 degrés à 21-22 degrés la semaine prochaine

La perturbation va commencer dès le week-end, comme l'explique Serge Taboulot de Météo France : "On va avoir à partir de dimanche après-midi et dans la nuit de dimanche à lundi, le _passage d'une perturbation pluvio-orageuse_, qui va se traduire par une baisse des températures qu'on peut qualifier de remarquable". Par exemple, on annonce lundi 23 degrés à Albertville (contre 33 degrés ce jeudi 29 août) et 21 degrés à Evian contre 29 degrés ce jeudi.

Lundi sera une journée pluvieuse, les jours suivants seront plus ensoleillés mais avec des températures plus fraîches que cette semaine passée.

Des températures de saison finalement

Ces températures n'ont rien d'anormal pour la saison. Ce sont plutôt les 30 degrés de ces derniers jours qui sont une "anomalie", selon Serge Taboulot. "Ce qui est rare ce sont des températures supérieures à 30 degrés dans nos départements de Savoie fin août". Les températures classiques sont plutôt de 21 à 23 degrés.