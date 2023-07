Météo : pourquoi cette fraîcheur en plein cœur de l'été ?

Ciel gris, nuages et pluie. Difficile ces derniers jours dans certaines régions de France de se croire en plein été. Cette situation va encore se dégrader, en raison d'un important système dépressionnaire en provenance de l'Atlantique Nord. Ce dernier bloque l'anticyclone des Açores, venu du Sud et qui répand habituellement la chaleur dans le pays pendant l'été. A cela s'ajoute un air polaire maritime, qui descend lui des îles britanniques, chargé en humidité.

La première quinzaine du mois d'août sera donc pluvieuse sur la moitié Nord du territoire, avec également beaucoup de vent. Le ressenti lui sera proche d'une fin octobre. En revanche, pas de quoi se réjouir pour les nappes phréatiques , dont plusieurs ont atteint un seuil d'alerte . Cette pluie va humidifier les sols en surface mais la période de recharge des nappes est terminée. Le problème de la sécheresse ne sera donc pas résolu pour autant.

Le risque d'incendie maintenu

Cette sensation automnale va s'accentuer en milieu de semaine avec une baisse des températures d'après La chaîne météo. Les températures seront cinq degrés en moyenne en dessous des normales de saison. Sortez donc les pulls et les vestes : selon les prévisions Météo France, il faudra compter entre 16 et 22 degrés tout au plus de Paris à Lille, en passant par Strasbourg et Brest. Cette baisse des températures, selon les spécialistes de La chaîne météo, pourrait même provoquer des chutes de neige dans les Alpes, sur les sommets situés à plus de 2 000 mètres.

Dans le sud de la France, les températures vont également chuter et repasser sous la barre des 30 degrés. Pourtant, cela ne remet pas en cause la vigilance feux de forêts. Le risque d'incendie reste élevé en raison des rafales de vent. Ce lundi, quatre départements sont en vigilance orange : le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard.