Météo pourrie en Normandie, un temps à se faire une raclette !

A la Crèmerie des Baratineurs dans le centre de ville de Caen, on avait anticipé la saison estivale, avec les classiques burrata et autre mozzarella. Mais le ciel gris, et la pluie surtout, n'incitent pas vraiment à avoir envie de se rafraîchir avec une petite salade. Au contraire. Du coup, on a ressorti les meules de raclettes, ou ce qu'il en reste, parce que la saison est terminée explique Justine. "On arrive encore à avoir de la raclette fumée, de la raclette au poivre et du morbier, mais clairement, on fait ce qu'on peut avec ce que les producteurs peuvent nous fournir". Depuis trois week-end, fini les barbecues, c'est soirée fromage fondu au programme. "Si les gens sont de passage, on peut leur prêter des appareils, déjà qu'il fait moche et qu'il pleut, on les réconforte comme on peut !"

Entre petit train touristique et soirée raclette, on occupe son été comme on peut à Caen ! Copier

Dans les rues mouillées de Caen, l'autre "it" de ce début de saison estivale, c'est l'imperméable témoigne Jessy, vendeuse de la boutique It Shop. "Les touristes notamment ne sont pas toujours bien préparés, alors on en voit beaucoup venir chercher de quoi se protéger de la pluie, on attend du réassort d'ailleurs". Des articles vendus toute l'année, donc non soldés, mais qui partent quand même, comme des petits pains.