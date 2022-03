Poussières de sable du Sahara : un pic de pollution au Pays Basque et en Béarn

Le Pays Basque et le Béarn sont placés en alerte pollution niveau 2 suite au passage d'un nuage de poussière de sable du Sahara. Ce mardi matin, les paysages étaient teintés d'orange et les voitures recouvertes de sable.

Ce mardi 15 mars, au petit matin, les paysages que ce soit en Pays basque ou en Béarn étaient tentés d'orange. L'explication est assez simple : c'est une vague de poussières de sable venue du Sahara. Un phénomène qui, selon les prévisions de Météo France, devrait perdurer jusqu'à ce mercredi. Parmi les conséquences : un pic de pollution dans nos deux départements.

Sa situation est telle qu'elle cela entraine une très forte concentration de particules en suspension. Les niveaux de particules (PM10) risquent de dépasser le seuil d’information et de recommandations dans les Pyrénées-Atlantiques. Les autorités ont donc déclenché le niveau 2 de l'alerte pollution.

Les autorités rappellent que cette situation peut être à l’origine de la survenue de symptômes respiratoires comme la toux, l'essoufflement, ou encore une majoration des crises d’asthme, l’irritations des yeux et de la gorge. Elle peut aussi avoir des effets sur le système cardio-vasculaire. Pour les populations vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques) et les populations sensibles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution, personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux). Il faut aussi éviter les activités physiques et sportives intenses qu'elles soient en extérieur ou à l'intérieur.

Vitesse abaissée de 20km/h et écobuages interdits

Par arrêté préfectoral, la vitesse maximale est par ailleurs abaissée de 20 km/h sur les axes autoroutiers, dans les agglomérations de Pau et Bayonne. Il est recommandé d'utiliser le covoiturage et les transports en commun. Les écobuages sont suspendus.

