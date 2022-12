Météo : près de -6 degrés en Provence !

Vous avez sûrement dû dégivrer votre voiture ce lundi matin en partant si elle a passé la nuit dehors. Il a fait froid, très froid. Des températures négatives ont été relevées un peu partout en Provence : -5,9 à Peyrolles, -5,7° sur Salon-de-Provence, -5,5° sur Trets. Même à Marseille le mercure est tombé dans le négatif avec une température de -0,6 degrés relevée.

Par ailleurs en montage, il est tombé entre 30 et 50 centimètres de neige dès 1.500 mètres d'altitude et jusqu'à 80 centimètres plus haut. Les secours appellent à la plus grande prudence en raison du risque d'avalanches qui reste élevé. Ce week-end un skieur de 55 ans est décédé à Vars, emporté dans une coulée de neige alors qu'il évoluait en dehors des pistes. C'est le troisième accident mortel en une semaine dans les Alpes en raison d'un manteau neigeux très instable.