Météo : prudence dans le Berry, le vent souffle fort !

Le vent a soufflé ce samedi après midi sur le Berry, et notamment dans l'Indre. Selon l'association Météo Centre, une rafale à 93km/h a été enregistrée à Châteauroux en fin d'après midi, 82 km/h à Etrechet, 76 km/h à Rosnay( Météo France), 74 km/h à Issoudun ou encore 73 Km/h à Montgivray et Préveranges. Localement, les 100 Km/h ont pu être atteints. Côté précipitations, Météo Centre a enregistré 16.mm à Beddes dans le Cher, 15.2 mm à Chassignolles dans l'Indre,12.6 mm aux Bordes ou encore 11.8 à Saint-Maur. Les services de Météo France ont classé en "Vigilance Jaune" vents violents, les départements de l'Indre et du Cher.

Soyez prudents dans vos déplacements dans les heures qui viennent ; Olivier Renard, président de l'association Météo Centre précise que " les rafales les plus fortes pourraient encore survenir, notamment sur le sud du Cher ". Avec la sécheresse, la végétation a été fragilisée et les pluies de ces dernières heures sont succeptibles de faire tomber des arbres. ⚠️ Soyez très prudents sur les routes ! ⚠️