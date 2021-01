Météo : prudence, l'Yonne est placée en alerte orange neige-verglas ce samedi

Un épisode neigeux a débuté ce samedi en fin de matinée en Ile de France et dans le Nord du pays, il devrait atteindre l'Est dans l'après-midi. L'Yonne est placée en vigilance orange neige-verglas et la Préfecture appelle à la plus grande prudence jusqu'à ce dimanche.

Prudence ce week-end, la neige est attendue dans le département de l'Yonne et dans 31 autres départements placés en alerte orange neige-verglas par Météo France. L'alerte débute à 13 heures ce samedi et s'achève ( pour le moment ) à minuit dans notre département. Si, dans l'Yonne, la neige est attendue en début d'après-midi puis en soirée, dans l'intervalle elle pourrait être remplacée par de la pluie verglaçante.

La Préfecture de l'Yonne appelle à la plus grande prudence. Elle demande à chacun de ne sortir que si nécessaire avec les équipements de rigueur ( pneus neige, chaînes ). Même si l'on est tenté de sortir l'appareil photo il est vivement déconseillé de sortir à pied et surtout en voiture pour faire des photos de paysages enneigés. Les conditions de circulation peuvent rapidement se détériorer et des chutes d'arbres peuvent intervenir en milieu forestier alerte la Préfecture. De même, il conseillé de sortir avec un téléphone portable chargé.

Par ailleurs, les poids-lourds sont limités à 70 km/h sur l'A6 et l'A5 et ils ont interdiction d'effectuer des dépassements si du verglas ou de la neige sont présents sur la chaussée. Les conseils sont non seulement valables ce samedi mais également ce dimanche.

Sur sa page Facebook la Préfecture de l'Yonne liste plusieurs conseils de prudence

Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.

Munissez-vous d'équipements spéciaux pour votre véhicule (chaines, pneus hiver).

Emportez des vivres, des vêtements chauds et votre téléphone chargé.

Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place, et facilitez le passage des engins de dégagement.

Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux.

Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

N'utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage.

Les départements voisins de la Seine-Et-Marne, de l'Aube, de la Cote-d'Or et de la Nièvre sont également concernés par l'alerte orange neige-verglas.