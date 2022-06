Météo : qu'est-ce que la "plume de chaleur" qui touche la France cette semaine ?

Le phénomène provoquant la forte hausse des températures cette semaine en France s'appelle "plume de chaleur". Cette nouvelle vague de chaleur précoce devrait faire grimper le thermomètre jusqu'à 40°C, et des records mensuels sont notamment attendus.

Un axe d'air chaud en provenance du Maghreb

La "plume de chaleur" ou "panache de chaleur" en anglais doit son nom à sa forme, sorte de langue d'air chaud venant du Sud. Cet axe d'air chaud vient dans ce cas précis du Maghreb, touche en ce moment l'Espagne avant d'arriver chez nous en France. Il est entrainé vers le Nord par une "goutte froide" (masse d'air froid en altitude) située entre les Açores et Madère avec des vents tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui provoque ensuite cette forme de "panache".

"C'est vague de chaleur advective (transport d'un air chaud et sec par les vents de Sud), en tout cas pour le début de l’épisode" détaille sur Twitter le climatologue et auteur principal du 6e rapport du Giec Christophe Cassou.

Une masse d'air chaud à laquelle s'ajoute dès jeudi "un autre paquet chaud venant de l'Atlantique (qui) vient se combiner avec notre air très chaud advecté du Sud" ajoute le climatologue.

Une phénomène dynamique, contrairement au "dôme de chaleur"

Un phénomène différend du fameux "dôme de chaleur" qui a touché l'Inde et le Pakistan en mars-avril. "La plume de chaleur, c'est une situation très dynamique, ça bouge, explique Elodie Callac, prévisionniste à Météo France. Alors qu'un dôme de chaleur, c'est un blocage, une bulle d'air chaud isolée sur une grande épaisseur de l'atmosphère et qui est piégée par une chape anticyclonique. Cette chape va comprimer l'air vers le sol et le réchauffer sur place, c'est un peu comme placer un couvercle sur une casserole d'eau qui bout."

Plus de vagues de chaleur avec le changement climatique

Le réchauffement climatique est-il l'explication à ce phénomène ? "À chaque fois qu'il y a une vague de chaleur ou une canicule, il y a des études d'attribution pour voir si cette vague de chaleur aurait pu arriver dans un climat non modifié par l'homme, explique sur franceinfo Françoise Vimeux, climatologue et directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). C'était le cas par exemple pour la canicule de juillet 2019, on a montré qu'elle aurait été totalement improbable au début du XXᵉ siècle. C'est le cas aussi pour la vague de chaleur qui a touché le Pakistan et l'Inde en avril dernier. On a montré que sa probabilité a été multipliée par 30 par le réchauffement climatique. Et donc oui, c'est cohérent avec ce qu'on attend d'un climat plus chaud."

Ce qui est certain, c'est que le réchauffement climatique va amplifier et multiplier les épisodes de chaleur, explique Elodie Callac. "Les projections climatiques indiquent des périodes des vagues de chaleur beaucoup plus intenses, fréquentes et étalées dans le temps" Une augmentation de la fréquence déjà constatée. "Depuis 1947 il y a eu 43 vagues de chaleur recensées en France, dans le détail neuf avant 1989 et 32 après", poursuit-elle. Ce qui signifie trois fois plus de vagues de chaleur ces 30 dernières années que durant les 42 précédentes. Et le phénomène s'accélère puisque 19 vagues de chaleur ont été recensées depuis 2010. Enfin, la période à risque s'étend, les projections estiment qu'elles pourraient survenir de fin mai jusqu'à début octobre.

L'activité humaine est en cause, tient à rappeler Christophe Cassou, citant le 6e rapport du Giec. "Il est extrêmement probable que l'influence humaine soit le principal facteur contribuant à l'augmentation observée de l'intensité et de la fréquence des extrêmes chauds et à la diminution observée de l'intensité et de la fréquence des extrêmes froids à l'échelle mondiale".

