Météo : quatre départements du sud-est désormais en vigilance orange "pluie-inondation"

Le Var rejoint la liste des départements en alerte orange aux pluies et aux inondations. Le Gard, la Lozère et l'Ardèche le sont depuis ce vendredi.

Il y a désormais quatre départements en vigilance météo orange. Le Var et la Lozère pour pluie-inondation et le Gard et l'Ardèche pour pluie-inondation et crues. L'alerte court jusqu'à ce dimanche matin.

Le Var, l'Ardèche, le Gard et la Lozère en vigilance météo orange pour pluie-inondation - Météo France

Jusqu'à 200 mm de pluie dans les Cévennes

Selon Météo France, il est tombé pour le moment jusqu'à 200 mm de pluie depuis le début de l'épisode cévenol vendredi. Les relevés les plus hauts ont été effectués à Vialas en Lozère et sur le Mont Aigoual entre la Lozère et le Gard. Météo France indique que sur les Cévennes, "c'est la durée des pluies soutenues ainsi que leur intensité ponctuelle qui font que cet événement nécessite une vigilance toute particulière". Les pluies doivent faiblir à partir du milieu de l'après-midi mais elles pourront atteindre sur l'ensemble du week-end, les 350 mm.

Littoral varois

Dans le Var, de fortes averses orageuses sont attendues particulièrement sur le littoral et sur les îles avec des cumuls de pluie jusqu'à 150 mm d'ici dimanche matin.