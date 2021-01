Météo : quatre départements en vigilance orange aux orages, vent et vagues-submersion

La tempête Hortense va entraîner de gros coups de vents et des orages sur la Corse ce vendredi. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont toujours en vigilance orange.

Météo France a placé la Corse-du-Sud et la Haute-Corse en vigilance orange aux orages, vent et vagues-submersion jusqu'à samedi matin. On attend des rafales de vent jusqu'à 120 km/h par endroit avec de la pluie et même de la grêle. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont toujours en vigilance orange pour vents violents, au moins jusqu'à 14h ce vendredi. Vigilance levée pour la Gironde.

Ces violents orages sont susceptibles de provoquer localement des dégâts importants prévient Météo France. - Météo France

Météo France appelle à la prudence et recommande de limiter les déplacements.