Météo : quatre départements placés en vigilance orange pluies-inondations

Quatre départements sont placés en vigilance orange pour risque de pluies-inondations par Météo France. L'Ain et l'Isère viennent s'ajouter à la Drôme et l'Ardèche, déjà en alerte depuis hier.

Jusqu'à 130 millimètres attendus par endroits

Ce jeudi, en début d'après-midi, des orages démarreront sur l'Ardèche et la Drôme. Les pluies s'intensifieront en cours d'après-midi et soirée avec l'arrivée d'un front pluvieux très actif. On attend des cumuls de pluie de 60 à 100 millimètres et jusqu'à 130 millimètres localement, avec de la grêle et des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 80 km heure.

Ces fortes précipitations à caractère parfois orageux s'étendront vers l'ouest de l'Isère et l'Ain dans l'après-midi et devraient perdurer jusqu'en soirée. Elles se décaleront ensuite vers l'est en s'atténuant peu à peu.