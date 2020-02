Météo : Record de douceur en Dordogne avec 21,5 degrés en ce début février

24000 Périgueux, France

Le printemps s'invite en hiver en Dordogne. Météo France annonce ce lundi un record de douceur en Dordogne : il a fait 21,5 degrés à Bergerac . Le précédent record datait de 2004 avec 19 degrés. Hier dimanche déjà les températures étaient vraiment très élevées pour un début février, à Bergerac, on a enregistré un record pour un 2 février avec 19,4 degrés.

Ce lundi, c'est l'ensemble de la Dordogne qui s'est crue au printemps. Le Sud et l'Est de la Dordogne ont connu des températures au delà de 20 degrés. Il a fait un peu plus frais en Périgord vert.

21 degrés à Domme

20,4 degrés à Terrasson

19,9 degrés à Belvès

19,5 degrés à Saint-Martial d'Artenset

19 degrés à Thenon

17,5 degrés à Saint-Martin de Fressengeas.

Demain mardi, le froid revient le matin avec autour de 2 degrés le matin. L'après-midi, on perdra une dizaine de degrés avec des températures maximales comprises entre 10 et 12 degrés. Mais le temps restera très ensoleillé.