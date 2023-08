Météo : record de pluie à Paris pour la fin du mois de juillet, du jamais vu depuis 20 ans

"On a connu depuis le 20 juillet, un épisode tout à fait exceptionnel ", explique Pierre-Antoine Molina, préfet et secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d'Ile-de-France, lors d'une réunion avec la presse concernant les compétitions tests dans la Seine à Paris, pour préparer les JO 2024. "Il est tombé entre le 20 juillet et le 2 août, 104 millimètres d'eau sur Paris", reprend-il. Selon lui, sur les vingt dernières années, "non seulement il n'y en a eu une année où il est tombé autant d'eau, mais c'est quatre fois plus que la moyenne qu'on a constaté sur la période".

ⓘ Publicité

Une année record

Deux jours, plus tôt, sur Twitter, le prévisionniste de Météo France François Jobard annonçait déjà une année record : "pour trouver un mois de juillet plus arrosé dans la capitale il faut remonter à 2001".