Météo : record de pluie au Pays basque en novembre 2019

Le record de France de pluie en un mois, détenu par Biarritz en novembre 2005 (487,4 mm) a été battu ce mois-ci, à Cambo-les-Bains, Socoa-Ciboure et Bidache.

Pays Basque, France

Le mois de novembre s'est achevé comme il avait débuté : avec une journée de pluie. Un symbole pour un mois qui a fait tomber des records. Il n’y est jamais tombé autant d’eau en un mois, tous mois confondus, depuis que les relevés météo existent en France. Le record de pluie sur un mois datait de novembre 2005, à Biarritz (avec 487,4 mm d'eau tombée ou 487,4 litres/m²).

Il a été dépassé à Cambo-les-bains (531,5 mm) Socoa-Ciboure (519 mm) et Bidache (511 mm). Des records qui dataient respectivement pour ces stations météo d'octobre 1964, novembre 1923 et octobre 1982. "Dans certaines villes et villages, ça veut dire 4 jours sur 5 de pluie, parfois en continue sur tout le mois", précise Philippe Valat, prévisionniste à Météo France.

Moins de 2 heures d'ensoleillement

Un mois marqué par une "situation perturbée durable". Des intempéries pendant 20 jours, du 29 octobre jusqu'au 17 novembre, avant une accalmie. "Sur 17 jours au mois, il est tombé 10 plus que 10 mm de pluie, cela veut dire que l'eau n'a pas cessé de tomber." Un mois "exceptionnel" donc, notamment au niveau de l'ensoleillement."À Biarritz, on relève 49,5 heures d'ensoleillement, ça veut dire 1h40 à 50 d'éclaircies en moyenne par jour seulement, c'est peu", détaille Philippe Valat.

à lire aussi La pluie sur le Pays Basque : records battus à l’intérieur mais pas sur la côte

Novembre 2019 est historique en Pays basque. Ce qui est tombé du ciel le mois dernier, représente 30% de la pluie qui tombe d'habitude durant toute l'année. Mais on est encore loin du record annuel à Biarritz (1908 mm au pluviomètre sur toute l'année 2013) ou encore à Socoa-Ciboure (1977,4 mm en 1979).