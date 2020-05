Le mois de mai s'achève en Loire-Atlantique avec un record d'ensoleillement. Plus de 300 heures à Nantes, c'est historique.

Météo : records d'ensoleillement battus à Nantes et à la Roche-sur-Yon pour un mois de mai

Cela n'a échappé à personne, il faut beau et sec depuis plusieurs jours. Résultat, la Loire-Atlantique a battu un record d'ensoleillement en mai. "Nous allons atteindre près de 307 heures d'ensoleillement à Nantes. Pour un mois de mai, le précédent record datait de 2011 avec 273 heures", reconnait Sébastien Decaux de Météo Bretagne. En Vendée, même si le soleil a moins brillé en mai, le record d'ensoleillement est également pulvérisé. "Nous allons frôlé les 300 heures de soleil à la Roche-sur-Yon", précise t-il. Loin devant Nantes et la Roche-Sur-Yon, Lorient est la ville française où le soleil a le plus brillé ce mois-ci avec près de 340 heures d'ensoleillement.

Seulement cinq jours de pluie à Nantes en mai

Le soleil a inondé la Loire-Atlantique et la Vendée. Et les sols ont été très peu arrosés. Nantes compte cinq jours de pluie en mai. "Il est tombé seulement 38mm d'eau dans la cité des Ducs dont 18mm le 9 mai. Dans cette ville, la norme pluviométrique est de 66 mm pour le mois de mai", affirme Sébastien Decaux. Aucun record de chaleur n'a été battu en Loire-Atlantique et en Vendée mais les températures maximales sont largement au dessus des normales de saison. "La moyenne des températures maximales est de 22 degrés ce mois-ci à Nantes. C'est 2,8 degrés au dessus de la norme", conclut Sébastien Decaux.