Météo : Records de chaleur battus en Franche-Comté, il n'a jamais fait aussi chaud en hiver à Pontarlier

Météo France a relevé 22,6 °C degrés à Arc et Senans, 22 °C à Baume les Dames, et même 21,5°C à Pontarlier dans le Haut-Doubs, autant de températures exceptionnelles pour un 24 février en Franche-Comté. C'est toute l'Europe qui vit un pic de douceur avec des températures maximales très au dessus des moyennes habituelles.

A Besançon la température de 21,4°C degrés égale une mesure de 1990 , mais à Lons-Le-Saunier et ses 20,8 °C c'est la première fois en 50 ans que le mercure franchit la barre des 20°C un mois d'hiver.

Jamais fait aussi chaud à Pontarlier en hiver

D'après François Jobard météorologue à Météo France , c'est peut être la température qu'à connu Pontarlier qui est la plus spectaculaire : 21,5°C degrés, plus chaud encore que la fin février 1960. C'est tout simplement la température la plus chaude jamais relevée à Pontarlier pour un mois d'hiver depuis les mesures continues de 1943.