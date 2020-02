Météo : retour de la neige jeudi en Ile-de-France

De nouvelles averses de neige sont attendues jeudi matin entre 8h00 et 11h00 en Île-de-France. Avec les baisses des températures cette neige pourrait tenir un peu plus au sol que mercredi.

A partir de 11h00, avec le retour de températures plus douces, cette neige devrait totalement disparaître.

Un à deux centimètres de neige annoncés

"Ça devrait être très très localisé. On devrait tout au plus avoir un ou deux centimètres de neige à l'extrême Nord du Val-d'Oise, près de la frontière de l'Oise", précise sur France Bleu Paris, Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. _"L'extrême Nord-Est de la Seine-et-Marne_, en bordure du département de l'Aisne" est aussi menacé par cet épisode neigeux qui touchera bien plus fortement le quart Nord-Ouest de la France. Neuf départements sont même placés en vigilance orange neige-verglas. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe et Moselle et la Moselle. Six à sept centimètres de neige sont attendus par endroits en plaine, et jusqu'à dix centimètres localement.

Soyez prudent si vous devez prendre la route tôt ce jeudi

Mercredi matin, vous avez été plusieurs à témoigner sur France Bleu Paris. Certains d'entre-vous ont du faire face à des chutes de neige plus denses que prévues.

N'hésitez pas à partager vos infos avec nous en appelant le 01 42 30 10 10 dès jeudi matin 06h00.