Météo : retour du gel et de la neige, une vague de froid déferle sur la France

On ressort la laine et les grosses chaussettes à la maison ! La semaine s'annonce froide, selon Météo France. Seuls le pourtour méditerranéen et la Corse devraient y échapper.

Après 2 semaines de beau temps et de douceur, les températures vont nettement chuter cette semaine dans l'Hexagone, prévient Météo France.

Un froid hivernal venu du Groenland

Ça a déjà commencé dans le nord du pays, ce dimanche, où l'on a perdu entre 5 et 10 degrés en 24h. Cette vague de froid nous vient du Groenland, selon Météo France, et entraîne des conditions hivernales avec des températures négatives la nuit dernière dans les Hauts-de-France, la Normandie et le Grand Est (jusqu'à -2°C).

Ce lundi, la perturbation va se décaler vers le Sud. Entre 2 et 15 cm de neige des Alpes aux Pyrénées. Et jusqu'en Nouvelle-Aquitaine où les flocons pourraient tomber en plaine dès 300m. C'est aussi le retour des gelées matinales, surtout de la façade est au Massif Central. Seuls le pourtour méditerranéen et la Corse devraient y échapper. Une nette remontée des températures est prévue en fin de semaine.

Attention toutefois à ceux qui profitent du confinement pour s'occuper du potager. Les saints de glace ne sont pas encore passés. Il faut éviter de planter ses tomates avant les gelées de la mi-mai.